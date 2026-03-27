Marina abate a delincuente tras ser agredida a balazos en Dautillos, Navolato, Sinaloa

Un operativo de la Secretaría de Marina en la localidad de Dautillos, municipio de Navolato, Sinaloa, culminó con la muerte de un presunto delincuente tras un intenso enfrentamiento armado la mañana del jueves 26 de marzo de 2026. Los marinos fueron agredidos a balazos por civiles armados mientras realizaban labores de vigilancia en la zona, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).
Tras repeler la agresión, los elementos navales lograron neutralizar a uno de los atacantes. El resto del grupo armado huyó del lugar, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda coordinado entre instituciones federales y estatales mediante el Grupo Interinstitucional. Hasta el momento no se ha precisado el número total de sujetos involucrados en el ataque.
Videos compartidos en redes sociales por testigos locales muestran detonaciones de armas largas y movimientos tácticos de una patrulla Ford de la Marina cerca de las letras turísticas de Dautillos. Asimismo, se reportó la presencia de un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevolando la zona para apoyar en la localización de los fugitivos.
La SSP Sinaloa reiteró que la situación está bajo control y recomendó a la población de Navolato permanecer en resguardo, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar circular por el área afectada. Se reforzaron los dispositivos de seguridad y se puso a disposición el número 9-1-1 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.
El incidente se suma a una serie de operativos recientes en la región, donde las fuerzas federales han intensificado acciones contra grupos delictivos. La SSP aseguró que dará seguimiento al caso y actualizará la información a través de sus canales oficiales conforme se obtengan nuevos datos sobre los responsables prófugos.