Marina abate a delincuente tras ser agredida a balazos en Dautillos, Navolato, Sinaloa

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Elementos de la Secretaría de Marina fueron atacados a balazos durante un operativo en Dautillos, municipio de Navolato, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó a un presunto delincuente muerto; el resto de los agresores huyeron y se mantiene un operativo conjunto para su localización. La SSP Sinaloa reforzó medidas de seguridad y exhortó a la población a mantenerse en resguardo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 10:55 AM.
En México y editada el 27/03/2026 09:55 AM.