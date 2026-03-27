Embajada de México en EEUU defiende contratación de médicos cubanos

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La Embajada de México en Estados Unidos rechazó acusaciones del congresista Mario Díaz-Balart sobre complicidad en trata de personas por la contratación de médicos cubanos, asegurando que estos profesionales reciben remuneración directa y condiciones laborales dignas. México mantiene su cooperación sanitaria con Cuba pese a presiones internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 10:10 AM.
En México y editada el 27/03/2026 09:43 AM.