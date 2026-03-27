Estas son las nuevas reglas de la FIFA que México deberá seguir para el Mundial 2026

La FIFA aprobó un conjunto de nuevas reglas que regirán el desarrollo del Mundial 2026, torneo que será coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá. Estas modificaciones buscan agilizar el juego, proteger la integridad física de los futbolistas y adaptarse al nuevo formato con 48 selecciones participantes.
Uno de los cambios más relevantes es la introducción de pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos. Cada encuentro contará con dos intervalos de tres minutos, uno en cada tiempo, independientemente de las condiciones climáticas o el estadio. Esta medida busca garantizar el bienestar de los jugadores y establecer condiciones equitativas para todas las selecciones.
Otra modificación clave afecta los tiempos de sustitución. Los jugadores que sean sustituidos deberán abandonar el campo en un máximo de 10 segundos tras ser anunciada la baja. En caso de incumplimiento, el ingreso del nuevo futbolista se retrasará un minuto y solo podrá realizarse en la siguiente pausa del juego. Asimismo, si un jugador requiere asistencia médica durante el partido, deberá permanecer fuera del terreno de juego durante un minuto antes de reincorporarse, salvo que la lesión sea consecuencia de una falta sancionada con tarjeta amarilla o roja.
Para combatir la pérdida deliberada de tiempo, los árbitros podrán aplicar un conteo visual de cinco segundos en saques de banda y tiros de meta. Si el equipo no reanuda el juego en ese lapso, el balón pasará al equipo contrario. En el caso de los tiros de meta, la falta de cumplimiento derivará en la concesión de un tiro de esquina para el rival.
El uso del VAR también se verá reforzado. La tecnología podrá intervenir en situaciones de doble amonestación errónea, sanción de tarjeta a un jugador equivocado y en la asignación incorrecta de tiros de esquina, siempre que la revisión no interrumpa el ritmo del juego.
La FIFA destacó que estas medidas buscan mejorar la experiencia de los futbolistas y garantizar transparencia y agilidad en el espectáculo. El organismo enfatizó que “la universalidad de esta medida busca asegurar condiciones equitativas para todos los equipos en cada partido”.
La implementación de estas reglas, sumada al nuevo formato del torneo, representa un reto logístico y deportivo para los países organizadores, especialmente para México, que será sede por tercera ocasión. Por su parte, la Selección Mexicana contará con la liberación de sus jugadores desde el inicio de la Liguilla de mayo, según el calendario oficial, para asegurar su preparación adecuada rumbo al Mundial.