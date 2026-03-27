Estas son las nuevas reglas de la FIFA que México deberá seguir para el Mundial 2026

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La FIFA aprobó nuevas normas para el Mundial 2026, que incluyen pausas obligatorias de hidratación, tiempos estrictos en sustituciones y sanciones por pérdida de tiempo, entre otras modificaciones que impactarán a México como país anfitrión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 02:55 PM.
En México y editada el 27/03/2026 02:37 PM.