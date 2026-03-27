Rosalía agradece apoyo tras ser hospitalizada por intoxicación alimentaria

...

La cantante española Rosalía fue trasladada de urgencia a un hospital en Milán tras sufrir una severa intoxicación alimentaria que la obligó a cancelar un concierto en plena presentación. La artista, de 33 años, compartió un mensaje tranquilizador desde una camilla con suero, agradeciendo el cariño de sus fans.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 03:05 PM.
En México y editada el 27/03/2026 02:44 PM.