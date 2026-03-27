Sayuri Herrera, la fiscal feminista protagonista del documental 'La Fiscal' de Netflix

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Sayuri Herrera Román, abogada y activista feminista, es la primera titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en la CDMX y protagonista de la docuserie estrenada este 26 de marzo en Netflix. La serie retrata su labor desde 2020, sus desafíos institucionales y el acompañamiento a familias de víctimas, destacando su lucha por justicia en casos emblemáticos como el de Lesvy Berlín Osorio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 10:20 AM.
En México y editada el 27/03/2026 09:45 AM.