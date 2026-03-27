Sayuri Herrera, la fiscal feminista protagonista del documental 'La Fiscal' de Netflix

Este jueves 26 de marzo de 2026 se estrenó en Netflix la docuserie La Fiscal, dirigida por Paula Mónaco Felipe y Miguel Tovar, que sigue durante cuatro años el trabajo de Sayuri Herrera Román al frente de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México. Como primera titular de esta dependencia —creada en marzo de 2020 durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno—, Herrera Román se convirtió en un símbolo de transformación en el sistema de justicia capitalino, en pleno contexto de alerta por violencia de género.
Abogada especializada en derechos humanos y atención a víctimas, con maestría en Derecho por la UNAM y formación en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, Herrera Román proviene del activismo social. Su nombramiento tras una convocatoria pública generó resistencias dentro de la estructura tradicional del sistema de justicia, lo cual se refleja en la serie como parte central de su narrativa institucional.
El documental, dividido en tres episodios, explora cuatro casos de feminicidio con acceso exclusivo al trabajo interno de la fiscalía y al acompañamiento directo a las familias de las víctimas. Se evita deliberadamente el morbo: el testimonio de un niño testigo del asesinato de su madre se presenta solo en audio para proteger su identidad y dignidad. Al final de cada caso, la serie proyecta los rostros de las víctimas en lugares significativos de sus historias, en colaboración con sus familias, como un acto de memoria y reconocimiento.
Uno de los casos más resonantes en su trayectoria fue el de Lesvy Berlín Osorio, joven universitaria hallada sin vida en las inmediaciones de Ciudad Universitaria en 2017. A pesar de evidencias claras de violencia y estrangulamiento, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) clasificó el crimen como homicidio simple doloso por omisión, responsabilizando a su pareja. Herrera Román, quien participó como representante legal de la familia, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, impulsó un peritaje independiente que desmintió la versión oficial y demostró la imposibilidad del suicidio dadas las lesiones.
Durante un acto público con la ahora presidenta Claudia Sheinbaum y la exprocuradora Ernestina Godoy, Herrera afirmó: “Litigamos en contra de una PGJCDMX que no era independiente, en una ciudad en la que se pretendía ocultar y disminuir el delito de feminicidio en agravio de las mujeres”.
La Fiscal no solo registra el combate institucional contra la impunidad, sino también las tensiones entre autoridades y afectados, mostrando cómo una funcionaria con raíces en el movimiento feminista redefine la forma de hacer justicia en México. La serie ha sido elogiada por su enfoque ético, respetuoso y profundamente humano hacia las víctimas de violencia de género.