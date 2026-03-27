Semar activa operativo de rescate para localizar veleros con ayuda humanitaria hacia Cuba

La Secretaría de Marina (Semar) activó este 26 de marzo de 2026 los protocolos de búsqueda y rescate marítimo para localizar dos embarcaciones tipo velero que desaparecieron en aguas del Golfo de México mientras transportaban ayuda humanitaria con destino a Cuba.
De acuerdo con fuentes oficiales, a bordo de las embarcaciones viajan en total nueve tripulantes, cuyo paradero se desconoce hasta el momento. Las autoridades navales iniciaron un operativo coordinado en la zona para rastrear las posibles rutas que pudieron haber seguido los veleros.
La Semar no ha emitido aún un comunicado oficial detallado, pero confirmó que se encuentran desplegadas unidades navales y aéreas en la zona para maximizar las posibilidades de localización. Las condiciones meteorológicas y las corrientes marinas en la región están siendo analizadas para afinar las labores de búsqueda.
Se desconoce por el momento el origen exacto de las embarcaciones y la naturaleza específica de la ayuda humanitaria que transportaban. Organizaciones civiles y grupos de apoyo a la isla caribeña han reportado en semanas recientes un incremento en envíos no gubernamentales hacia Cuba ante la crisis económica y de suministros que enfrenta el país.