Semar activa operativo de rescate para localizar veleros con ayuda humanitaria hacia Cuba

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La Secretaría de Marina activó protocolos de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones tipo velero con nueve tripulantes a bordo que transportaban ayuda humanitaria con destino a Cuba. El operativo se encuentra en desarrollo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 10:01 AM.
En México y editada el 27/03/2026 09:48 AM.