Sheinbaum afirma que las reformas constitucionales más importantes ya están hechas con el 'plan C'

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que las reformas constitucionales más significativas de su administración ya han sido concretadas a través del denominado plan C, impulsado en 2024. Durante su conferencia matutina, destacó avances en materia de reforma al Poder Judicial, política energética y derechos de los pueblos originarios.
Sheinbaum adelantó que en el futuro próximo buscará una reforma electoral que reduzca el presupuesto para elecciones y obligue a todas las diputaciones federales a someterse al voto popular. Asimismo, señaló que después de 2027 promoverá la democracia participativa, incluso mediante votaciones electrónicas.
Pese al rechazo del Partido del Trabajo (PT) y las reservas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en algunos temas clave, la mandataria subrayó que Morena ha logrado importantes avances junto a sus aliados, por lo que consideró que “lo hecho no se puede tirar por la borda”.
La senadora morenista Guadalupe Chavira indicó que existe una agenda de largo plazo con los partidos aliados y recordó que en 2021, cuando cada partido compitió por separado —incluido el PVEM—, se perdieron varios distritos. Por ello, insistió en la necesidad de mantener la unidad.
Higinio Martínez, vicecoordinador de Morena en el Senado, reiteró que la coalición debe continuar porque “conviene a los intereses de este país”. Por su parte, Ignacio Mier, líder parlamentario de Morena, explicó que decisiones como retirar del plan B el artículo 35 de la Constitución, relativo a la revocación de mandato, responden a la prioridad de mantener la estabilidad gubernamental y el respaldo a la Presidenta.
“No es para priorizar la coalición, sino para mantener gobernando este país con estabilidad, gobernabilidad y respaldo al activo más importante de nuestro movimiento: la Presidenta de la República”, afirmó Mier.