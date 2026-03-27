Sheinbaum afirma que las reformas constitucionales más importantes ya están hechas con el 'plan C'

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las principales reformas constitucionales de su gobierno ya fueron implementadas mediante el 'plan C' de 2024, incluyendo cambios al Poder Judicial, energía y pueblos originarios. Aunque hubo desacuerdos con el PT, Morena insiste en mantener la coalición rumbo a 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 09:20 AM.
En México y editada el 27/03/2026 09:18 AM.