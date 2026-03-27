Sheinbaum desea suerte a la Selección Mexicana antes del partido contra Portugal

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances en la remodelación del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026 y reiteró el compromiso del gobierno capitalino con la mejora de la infraestructura urbana aledaña al recinto. Aunque el estadio es un espacio privado y sus trabajos internos son responsabilidad de sus propietarios, Sheinbaum subrayó que el gobierno de la ciudad, a través de la gestión de Clara Brugada, ha impulsado una transformación significativa en las colonias cercanas, el puente de Calzada de Tlalpan y el paradero de autobuses, con el fin de optimizar la movilidad y la experiencia de aficionados y residentes durante el evento internacional.
En relación con la logística para los asistentes, Sheinbaum advirtió que no habrá suficiente estacionamiento en los alrededores del estadio. Por ello, se implementarán medidas para desincentivar el uso del automóvil particular. "No hay suficiente estacionamiento, entonces se están tomando una serie de medidas por parte de la ciudad y estamos apoyando en lo posible para que no todos lleguen en auto", indicó. Se habilitarán puntos de trasbordo donde los aficionados podrán dejar sus vehículos y abordar autobuses especiales con regreso garantizado tras el partido.
La mandataria recomendó a la población estar atenta a las indicaciones oficiales para evitar congestiones viales. Destacó que este modelo ha sido exitoso durante la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en la capital y confió en su eficacia para los partidos del Mundial. "Ese esquema se utiliza para la F1, ha sido probado ya en la ciudad. Entonces, que utilicen el transporte que se está poniendo para esto para que no pasen tiempo en sus vehículos", exhortó.
En el contexto del próximo partido de la Selección Mexicana frente a Portugal, Sheinbaum expresó su apoyo incondicional al equipo nacional. Ante la pregunta sobre si asistiría Cristiano Ronaldo, respondió con tono optimista: "¡Les deseamos mucha suerte siempre! Buena vibra a la Selección". Afirmó que México "tiene que ganar, por supuesto", y alentó a la afición a mantener el ánimo y el respaldo al combinado nacional en este encuentro clave.