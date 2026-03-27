Sheinbaum desea suerte a la Selección Mexicana antes del partido contra Portugal

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances en la remodelación del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026, reiteró el apoyo del gobierno capitalino a la infraestructura circundante y recomendó el uso de transporte público por la falta de estacionamiento. También envió un mensaje de aliento a la Selección Mexicana antes del encuentro frente a Portugal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 02:50 PM.
En México y editada el 27/03/2026 02:35 PM.