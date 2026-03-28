Sin contacto pero con esperanza detectan ruidos en mina de Sinaloa donde hay 4 atrapados

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En Rosario, Sinaloa, cuatro mineros permanecen atrapados tras un derrumbe causado por la ruptura de una presa de jales. Aunque no hay comunicación directa, ruidos detectados en el interior avivan la esperanza de que estén con vida. Las labores de rescate continúan bajo condiciones extremas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/03/2026 12:43 PM.
En México y editada el 28/03/2026 12:36 PM.