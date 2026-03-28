Mamíferos, aves y tortugas en peligro tras derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

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El derrame de hidrocarburos del 2 de marzo en el Golfo de México amenaza a especies como manatíes, tortugas marinas, delfines y aves costeras. Autoridades y científicos monitorean el impacto ambiental mientras se despliegan acciones de contención.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/03/2026 01:05 PM.
En México y editada el 28/03/2026 12:39 PM.