Mamíferos, aves y tortugas en peligro tras derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

El derrame de hidrocarburos registrado el 2 de marzo en el Golfo de México ha desencadenado una alerta ambiental por su impacto en la fauna marina y ecosistemas costeros. Especies como manatíes, tortugas marinas, delfines, aves costeras y peces comerciales se encuentran entre las más afectadas, según expertos en conservación y autoridades ambientales.
Los manatíes, que habitan en estuarios y dependen de pastos marinos, enfrentan riesgos por la contaminación del agua, que puede dañar su piel, sistema respiratorio y digestivo. Asimismo, las tortugas marinas —como la caguama, la laúd y la verde— están en peligro debido al contacto con el petróleo, que afecta tanto a sus huevos como a ejemplares adultos, comprometiendo su desarrollo y supervivencia.
Los delfines y marsopas también son altamente vulnerables. La exposición al crudo puede causar daños en órganos internos, alterar su sistema inmunológico y reducir su capacidad de encontrar alimento, ya que el derrame afecta poblaciones de peces y crustáceos. Las aves marinas, como pelícanos, fragatas, gaviotas y cormoranes, sufren por el encharcamiento de sus plumas, lo que les impide volar y regular su temperatura, además de intoxicarse al ingerir petróleo durante el acicalamiento.
La contaminación también pone en riesgo especies pesqueras clave, como camarones, jaibas, mojarra y pargo, con consecuencias directas para la biodiversidad y la economía de comunidades costeras. Ecosistemas estratégicos como manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos, que sirven como criaderos naturales, también están siendo afectados, lo que podría generar daños a largo plazo.
Para contener la mancha, la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos (Pemex) han instalado barreras de contención, mientras que drones y buzos realizan labores de monitoreo. Investigadores de la UNAM, el Instituto Mexicano del Petróleo y el CICESE modelan la dispersión del hidrocarburo, que se ha desplazado hacia las costas de Veracruz y Tabasco por acción de corrientes y vientos.
El origen del derrame aún está bajo investigación. Las autoridades enfatizan la necesidad de coordinación interinstitucional para mitigar el impacto ambiental y proteger la rica biodiversidad del Golfo de México.