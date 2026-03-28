Así se elegirá a la joven que ocupará el boleto de Sheinbaum para la inauguración del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio seguimiento a su promesa de otorgar el boleto número 001 para la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 a una joven mexicana, a través de la convocatoria oficial titulada "Representa a México en la inauguración del Mundial 2026", lanzada por la Secretaría de las Mujeres. El proceso, ya en marcha, busca destacar el talento deportivo femenino y fortalecer la participación de las mujeres en espacios históricamente dominados por hombres.
El boleto, que originalmente correspondería a la mandataria federal, será entregado a una joven seleccionada mediante un concurso nacional dirigido a mujeres mexicanas entre 16 y 25 años. Para participar, las interesadas deben grabar un video vertical de dos minutos en el que mantengan el balón en el aire el mayor tiempo posible utilizando dominadas. Los videos deben subirse a redes sociales con el hashtag oficial y cumplir con los lineamientos técnicos establecidos.
Una vez concluido el periodo de registro, un jurado especializado conformado por la árbitra internacional Katia Itzel García, la reconocida futbolista Charlyn Corral y la periodista deportiva Gabriela Fernández evaluará las participaciones y elegirá a la ganadora, quien tendrá el honor de representar a las jóvenes mexicanas en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, recinto que se convertirá en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026). Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum presidirá un acto cívico desde el Zócalo de la Ciudad de México, acompañada por ciudadanas y ciudadanos, en un simbólico ejercicio de inclusión nacional.
Este gesto forma parte de una estrategia gubernamental para impulsar la equidad de género y reconocer el papel transformador de las mujeres en el deporte y la sociedad. La selección mexicana debutará como anfitriona en el mismo escenario, comenzando su camino en la fase de grupos, con sus otros dos encuentros programados en Guadalajara y nuevamente en el Estadio Azteca.
El torneo contará con 104 partidos distribuidos en 16 sedes entre México, Estados Unidos y Canadá, marcando la primera edición con 48 selecciones participantes. Con esta iniciativa, el Gobierno de México refuerza su compromiso con la visibilidad femenina en todos los ámbitos públicos, especialmente en el deporte.