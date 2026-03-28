Así se elegirá a la joven que ocupará el boleto de Sheinbaum para la inauguración del Mundial 2026

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La presidenta Claudia Sheinbaum lanza la convocatoria 'Representa a México en la inauguración del Mundial 2026', mediante un concurso dirigido a mujeres jóvenes entre 16 y 25 años que demuestren habilidad futbolística; el ganador asistirá al Estadio Azteca el 11 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/03/2026 01:20 PM.
En México y editada el 28/03/2026 12:44 PM.