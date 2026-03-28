Laura Ballesteros denuncia granja de bots tras bloqueo de su cuenta en Instagram

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La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, acusó a una presunta red de bots vinculada con Morena de orquestar el bloqueo de su cuenta de Instagram tras sus críticas a privilegios legislativos. Alertó sobre un patrón de censura digital contra activistas y denunciantes, y anunció acciones legales colectivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/03/2026 12:56 PM.
En México y editada el 28/03/2026 12:38 PM.