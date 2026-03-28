Laura Ballesteros denuncia granja de bots tras bloqueo de su cuenta en Instagram

La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, denunció este viernes 27 de marzo el bloqueo de su cuenta en Instagram como parte de una estrategia de censura digital orquestada por una presunta granja de bots vinculada con legisladores de Morena. La suspensión, según afirmó, no fue un error técnico, sino una represalia política por sus denuncias sobre privilegios y abusos del partido en el poder.
En un video difundido en redes sociales, Ballesteros señaló que la plataforma ha suspendido en las últimas semanas múltiples cuentas de activistas, periodistas y ciudadanos que exponen casos de corrupción y opacidad gubernamental. "En todo México, esta plataforma ha estado suspendiendo cuentas de personas que estamos luchando por los derechos de todos los demás y que estamos denunciando los abusos del régimen", afirmó.
Entre los casos mencionados destacó el de Miguel Meza, administrador de una cuenta dedicada a investigar vínculos entre políticos y estructuras criminales, conocida como 'narcopolíticos'. Meza también fue suspendido recientemente tras publicar contenido sobre redes de narcotráfico con implicaciones políticas.
La legisladora rechazó que las suspensiones sean producto de fallas administrativas y apuntó a una campaña coordinada: "Estas granjas de Morena no es la primera vez que se están enfrentando ante la gente que está tratando de hacer una contención de sus abusos en el poder". Subrayó que se están invirtiendo "cantidades millonarias" en operaciones digitales para silenciar voces críticas.
Ballesteros informó posteriormente, a través de su cuenta en X, que su perfil en Instagram fue restablecido, aunque sin explicación oficial por parte de la plataforma. No obstante, reveló que más de 35 activistas y críticos del régimen han reportado situaciones similares.
Ante este escenario, anunció que emprenderá acciones legales y utilizará los canales oficiales de Meta para exigir transparencia. Además, convocó a una acción colectiva: "Si te han cancelado tu cuenta de Instagram, contáctame aquí, porque vamos a empezar también a hacer una acción colectiva".
La diputada concluyó con un llamado a la defensa de la libertad de expresión y a la organización ciudadana frente a lo que calificó como presiones políticas en el entorno digital, reiterando su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder público.