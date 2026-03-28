Sheinbaum regalará boletos para el partido México vs. Portugal en el Estadio Azteca

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que regalará entradas para el partido entre México y Portugal este sábado en el Estadio Azteca. A través de su cuenta de Instagram, a las 19:30 horas, dará a conocer la dinámica para obtener los boletos. Además, destacó el protocolo de movilidad en los alrededores del recinto y deseó éxito a la Selección Nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/03/2026 12:50 PM.
En México y editada el 28/03/2026 12:43 PM.