Sheinbaum regalará boletos para el partido México vs. Portugal en el Estadio Azteca

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que regalará boletos para el partido amistoso entre las selecciones nacionales de México y Portugal, que se llevará a cabo este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.
Mediante sus redes sociales, la mandataria indicó que a las 19:30 horas dará a conocer, a través de su cuenta oficial de Instagram, la dinámica para participar y ganar entradas para asistir al encuentro futbolístico.
"Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal. A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos", escribió Sheinbaum.
Durante su habitual conferencia matutina, conocida como la Mañanera del Pueblo, la jefa del Ejecutivo federal deseó suerte al Tri y expresó su apoyo al técnico Javier Aguirre, a quien reconoció por su trayectoria. Asimismo, confió en que el equipo mexicano logre vencer a su similar lusitano.
Sheinbaum también informó sobre el protocolo de movilidad establecido en los alrededores del Coloso de Santa Úrsula, ya que no se habilitará el estacionamiento del propio estadio para este evento, con el fin de garantizar la seguridad y fluidez del tránsito en la zona.
El partido, que se jugará en el Estadio Azteca, forma parte de la gira internacional de ambas selecciones y ha generado gran expectación entre los aficionados mexicanos.