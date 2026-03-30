Frente Frío 42 traerá heladas, aguanieve y lluvias en 19 estados

Un inusual frente frío está sacudiendo el clima primaveral de México. El Frente Frío 42, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), provocará condiciones climáticas extremas durante el lunes 30 y martes 31 de marzo de 2026, con temperaturas bajo cero, heladas, lluvias intensas y la inesperada caída de aguanieve en zonas montañosas por encima de los 4,200 metros sobre el nivel del mar.
Este fenómeno, catalogado como atípico para la temporada, modificará drásticamente las condiciones meteorológicas en gran parte del país, generando escenarios potencialmente peligrosos para la población, especialmente en regiones altas y rurales.
Además, se registrarán chubascos (5 a 25 mm) en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán. Mientras que Baja California Sur y Tamaulipas tendrán lluvias aisladas.
En las zonas más elevadas —como los picos de Popocatépetl, Iztaccíhuatl y otras sierras del centro y norte— se prevé caída de aguanieve durante la noche, debido a la combinación de humedad, viento y temperaturas bajo cero.
Los vientos serán otro factor crítico: en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), se esperan rachas de hasta 70 km/h. En Chihuahua, Durango y Zacatecas, podrían alcanzar los 60 km/h, incrementando la sensación térmica de frío y riesgos para la movilidad.
Se pronostican chubascos intensos (25 a 50 mm) en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Tabasco y Campeche. Mientras tanto, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima tendrán lluvias aisladas.
La amenaza de aguanieve persistirá en las zonas montañosas superiores a los 4,200 metros, principalmente en el centro y oriente del país. Las heladas matutinas continuarán siendo un riesgo significativo durante las primeras horas del día.
Los vientos mantendrán rachas de hasta 60 km/h en costas de Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se espera oleaje de hasta 2 metros en el Golfo de Tehuantepec y en las costas del sureste mexicano, lo que podría afectar actividades pesqueras y turísticas.
Este evento climático subraya la volatilidad del clima en México, incluso durante temporadas consideradas estables como la primavera. El SMN continuará monitoreando el comportamiento del Frente Frío 42 y sus interacciones con otros sistemas atmosféricos.