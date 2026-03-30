Frente Frío 42 traerá heladas, aguanieve y lluvias en 19 estados

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El Frente Frío 42 generará un drástico descenso de temperatura, lluvias fuertes y caída de aguanieve en zonas montañosas durante el lunes 30 y martes 31 de marzo, afectando a 19 estados mexicanos. Se esperan heladas, vientos de hasta 70 km/h y oleaje elevado en regiones del sur y sureste.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 10:55 AM.
En México y editada el 30/03/2026 10:34 AM.