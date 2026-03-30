Desaparece Carmiña Castro, creadora de 'Rosa Dely', en Culiacán; activan Protocolo Alba

La desaparición de Carmiña Miroslava Castro Salazar, identificada en redes sociales como la creadora del emprendimiento Rosa Dely, ha generado alarma en Culiacán y en comunidades digitales tras ser reportada como desaparecida la tarde del 29 de marzo de 2026. Ante el riesgo para su integridad, las autoridades activaron el Protocolo Alba y desplegaron un operativo de búsqueda que, hasta el momento, no ha arrojado resultados confirmados.
Castro, de aproximadamente 1.70 metros de estatura y con tatuajes distintivos, es reconocida por su trabajo como repostera y creadora de contenido en Instagram a través de la cuenta @rosadelyy_, que cuenta con más de 3,800 seguidores. En su perfil, compartía el proceso creativo de sus postres personalizados, eventos temáticos y servicios para ocasiones especiales, consolidando una comunidad fiel tanto en línea como en eventos locales.
Las últimas publicaciones en su perfil reflejan su estilo característico: atención al detalle, creatividad y cercanía con sus seguidores. Entre sus destacados se encuentran colecciones como "Rosa Kitty" y homenajes a "Mamás", evidenciando su enfoque en productos personalizados y con significado emocional.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda con datos físicos y características clave para su localización. El caso se registró en una zona comercial al norte de Culiacán, aunque no se han revelado detalles sobre las circunstancias inmediatas de su desaparición.
Familiares, colectivos ciudadanos y usuarios en redes sociales han intensificado la difusión de su caso, compartiendo imágenes, publicaciones recientes y llamados a la colaboración. La movilización digital ha convertido a las plataformas en una herramienta fundamental para mantener el caso en la agenda pública y apoyar las labores de búsqueda.
Hasta la fecha, no se han reportado avances oficiales en la investigación. Las autoridades exhortan a la población a reportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de Carmiña Castro.