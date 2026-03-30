Desaparece Carmiña Castro, creadora de 'Rosa Dely', en Culiacán; activan Protocolo Alba

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Carmiña Miroslava Castro Salazar, conocida como la mente detrás de 'Rosa Dely', fue reportada como desaparecida el 29 de marzo en Culiacán, Sinaloa. Autoridades activaron el Protocolo Alba y realizan un operativo de búsqueda sin resultados confirmados. La joven, repostera y creadora de contenido, contaba con una fuerte presencia digital y comunitaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 10:02 AM.
En México y editada el 30/03/2026 10:01 AM.