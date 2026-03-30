Investigan muerte de cajera en Veracruz por presunto envenenamiento

La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una investigación por el presunto envenenamiento de Kattia Josselyn Bartolo Luis, una joven de 26 años que se desempeñaba como cajera en el puesto de cobro de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en Acayucan. La mujer falleció tras consumir un dulce que le fue entregado por un conductor de transporte de carga, según reportes preliminares.
Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2026. Tras recibir el obsequio —que algunas versiones indican era un chocolate, mientras que otras señalan que se trataba de un dulce de leche tipo chicloso—, la joven lo ingirió y aproximadamente veinte minutos después comenzó a presentar síntomas de taquicardia y agitación. Sus compañeros de trabajo dieron aviso inmediato y fue trasladada de urgencia al hospital de Oluta, donde lamentablemente no lograron salvarle la vida.
Las autoridades veracruzanas han abierto una indagatoria para localizar al conductor del tráiler que entregó el dulce, a quien aún no se ha identificado públicamente. Tampoco se han dado a conocer los resultados de los exámenes toxicológicos realizados a la víctima, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado ha emitido una ficha oficial con la línea de investigación que se sigue.
La Universidad CEUNICO, institución de la que era egresada Kattia Josselyn, emitió un comunicado expresando sus condolencias: "Universidad CEUNICO le expresa sus más sentidas condolencias a la familia Bartolo Luis por el sensible fallecimiento de nuestra egresada Kattia Josselyn, rogamos por su eterno descanso y que a la familia le brinde valor y pronta resignación en este momento tan difícil".
El caso ha generado consternación en la comunidad local y en redes sociales, donde se exige justicia y transparencia en las investigaciones. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre los avances del caso.