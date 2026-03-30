Investigan muerte de cajera en Veracruz por presunto envenenamiento

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Kattia Josselyn Bartolo Luis, cajera de 26 años de CAPUFE en Acayucan, Veracruz, falleció tras ingerir un dulce que le fue obsequiado por un conductor de tráiler. Presentó taquicardia y agitación minutos después, y murió pese al traslado de emergencia al hospital de Oluta. La Fiscalía investiga el caso como posible envenenamiento y busca al conductor; aún no se confirma la identidad del sospechoso ni los resultados toxicológicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 09:11 AM.
En México y editada el 30/03/2026 09:07 AM.