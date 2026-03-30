Avanza plaga del gusano barrenador en México: mil 345 casos activos en 21 estados

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La Secretaría de Agricultura y el Senasica reportan mil 345 casos activos de gusano barrenador en 21 entidades, con focos rojos en San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Yucatán. La plaga, causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, amenaza al sector ganadero. Se prevé que en mayo entre en operación la planta de mosca estéril en Chiapas, mientras México y EUA refuerzan acciones conjuntas de prevención.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 09:20 AM.
En México y editada el 30/03/2026 09:14 AM.