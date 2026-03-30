Gobierno de Sheinbaum negocia con gasolineros para reducir precio del diésel

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno mantiene diálogo con gasolineros para lograr una reducción adicional en el precio del diésel, tras haber contenido por un año el costo de la gasolina magna bajo los 24 pesos. Pemex revisa sus precios en terminales para facilitar un acuerdo voluntario, mientras Profeco refuerza monitoreos para garantizar el cumplimiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 10:15 AM.
En México y editada el 30/03/2026 10:02 AM.