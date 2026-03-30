Zendaya revela lo que 'le molesta' de Tom Holland en rara entrevista

Zendaya ofreció un raro vistazo a su vida personal durante la promoción de su nueva película The Drama, donde compartió escena con Robert Pattinson. En un video promocional de A24, la actriz de 29 años fue cuestionada sobre la persona en su vida que más envidia, a lo que respondió con una sonrisa: "No diría que es celos, pero sí me molesta que mi pareja pueda hacer volteretas y cosas así. Eso me pone furiosa, ¿cómo simplemente puedes hacer una voltereta así nomás?".
Con estas palabras, la estrella de Euphoria se refirió indirectamente a Tom Holland, su pareja desde hace años y con quien ha mantenido una relación extremadamente privada. Ambos, de 29 años, se conocieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2016, pero no confirmaron públicamente su romance hasta 2021.
Las declaraciones llegan semanas después de que el estilista y mentor de Zendaya, Law Roach, afirmara en una entrevista en la alfombra roja de los 32.º Premios de la Academia de Actores que la pareja ya se habría casado en secreto. "La boda ya pasó. Se la perdieron", declaró Roach a Access Hollywood, y al ser cuestionado sobre la veracidad del comentario, respondió: "¡Es muy cierto!". Hasta la fecha, ni Zendaya ni Holland han confirmado ni desmentido la información.
A pesar del hermetismo, los rumores han cobrado fuerza. En septiembre de 2025, Holland se refirió a Zendaya como su "prometida" durante un panel, lo que fue interpretado como una confirmación de su compromiso. En entrevistas previas, la actriz ha elogiado la forma en que su pareja ha manejado el éxito repentino tras convertirse en Spider-Man. "Vi cómo su vida cambió de la noche a la mañana. Pero lo ha llevado con mucha belleza", dijo en Vogue en abril de 2024.
En enero de este año, Zendaya reiteró su postura sobre la vida en pareja bajo los reflectores: "Ninguno de los dos quiere esconderse ni dejar de vivir cosas normales, como salir a cenar. Pero también queremos proteger nuestra privacidad. Las partes que podemos controlar, las protegemos con fuerza".
Este año, los actores volverán a compartir pantalla en dos proyectos de alto perfil: la próxima entrega de Spider-Man: Brand New Day, que llegará a cines el 31 de julio, y la épica de Christopher Nolan, The Odyssey, programada para estrenarse el 17 de julio. Será la primera vez que actúen juntos desde sus exitosas colaboraciones en el universo de Marvel.