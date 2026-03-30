Zendaya revela lo que 'le molesta' de Tom Holland en rara entrevista

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Zendaya habló sobre su relación con Tom Holland durante la promoción de su nueva película, revelando con humor lo que 'le molesta' del actor. Aunque no confirmó ni negó rumores de un supuesto matrimonio secreto, su estilista Law Roach afirmó que la boda ya ocurrió. La pareja, que ha mantenido su romance en privado, compartirá pantalla este año en dos proyectos importantes.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/03/2026 01:57 PM.
En México y editada el 30/03/2026 01:55 PM.