Brugada y Sheinbaum se reúnen con Infantino para fortalecer la organización del Mundial 2026

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La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, sostuvieron encuentros con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para coordinar detalles logísticos y ceremoniales del Mundial 2026, que iniciará en el Estadio Ciudad de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/03/2026 10:14 AM.
En México y editada el 31/03/2026 10:14 AM.