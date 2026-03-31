Brugada y Sheinbaum se reúnen con Infantino para fortalecer la organización del Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el encuentro, Brugada destacó la visión de la capital como una sede "de derechos, incluyente y culturalmente única" y revisó los avances en infraestructura, seguridad y protocolos de arbitraje.
En paralelo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, también se reunió con Infantino, quien le prometió que la inauguración de la edición 23 del Mundial, programada para el 11 de junio en el Estadio Azteca, será histórica y excepcional. Sheinbaum subrayó la importancia de que la ceremonia de apertura refleje la diversidad y el talento mexicano, y recibió de Infantino las tarjetas oficiales que usarán los árbitros durante el torneo.
El Mundial 2026 dará inicio en el Estadio Ciudad de México con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Infantino asistió recientemente a los partidos de semifinales de la repesca intercontinental en Guadalajara y Monterrey, así como a la reapertura del Estadio Ciudad de México, donde México y Portugal empataron sin goles en un amistoso.
Ambas autoridades mexicanas reiteraron su compromiso de apoyar al equipo nacional dirigido por Javier Aguirre y de garantizar que la organización del torneo cumpla con los más altos estándares internacionales, reforzando la imagen de México como anfitrión de clase mundial.