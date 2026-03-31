Sheinbaum reporta más del 97 % de abasto de medicamentos en instituciones de salud pública

...

Claudia Sheinbaum informó que el promedio de abasto de medicamentos en IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE supera el 97 %, aunque aún no alcanza el 100 % por falta de entrega de algunos proveedores. Se detallaron los canales para reportar ausencias y la modernización de la compra pública de fármacos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/03/2026 05:10 PM.
En México y editada el 31/03/2026 05:05 PM.