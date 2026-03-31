Sheinbaum reporta más del 97 % de abasto de medicamentos en instituciones de salud pública

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció en la conferencia matutina del Palacio Nacional que el promedio de abasto de medicamentos en las tres instituciones de salud pública —IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE— supera el 97 %. El dato refleja una mejora sustancial, aunque la mandataria reconoció que aún no se ha alcanzado la cobertura total.
Sheinbaum explicó que la razón de no lograr el 100 % radica en la falta de entrega de algunos proveedores, lo que genera brechas puntuales en la disponibilidad de ciertos fármacos. Para mitigar este problema, la presidenta recordó los mecanismos de atención al ciudadano: los pacientes pueden acudir a los módulos de Trato Digno, marcar al número 079 o ingresar a la plataforma recetacompleta.gob.mx para reportar la ausencia de un medicamento y solicitar su reposición.
El secretario de Salud, David Kershenobich, presentó la modernización de la compra pública de medicamentos. El nuevo esquema prioriza opciones con mejores resultados clínicos y mayor seguridad, con el objetivo de garantizar tratamientos actualizados, fortalecer el abasto y optimizar el uso de recursos. Kershenobich explicó que los fármacos se clasifican en tres grupos según la Organización Mundial de la Salud (OMS):