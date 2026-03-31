Sheinbaum pide solidaridad con la alcaldesa Grecia Quiroz tras incidentes en el Senado

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó apoyo a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, después de que legisladores de Morena corearan el apellido del exlegislador Raúl Morón en el Senado, acto que podría constituir violencia política de género.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/03/2026 12:25 PM.
En México y editada el 31/03/2026 12:25 PM.