Sheinbaum pide solidaridad con la alcaldesa Grecia Quiroz tras incidentes en el Senado

En la conferencia matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum manifestó su solidaridad con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, tras los hechos ocurridos la semana pasada en el Senado de la República. En esa sesión, legisladores del partido Morena, incitados por el diputado Gerardo Fernández Noroña, corearon el apellido del exlegislador Raúl Morón, señalado como responsable del homicidio del esposo de la alcaldesa, Carlos Manzo.
Sheinbaum subrayó que las autoridades competentes deberán investigar si dichos actos constituyen violencia política de género, un delito que la legislación mexicana tipifica y sanciona. "En escenarios como el Senado o la Cámara de Diputados siempre habrá otros temas políticos involucrados, pero no podemos restar importancia a la posible agresión contra una mujer por ejercer su derecho a la participación política", afirmó la presidenta.
La mandataria también recordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a las mujeres que ocupan cargos públicos y de garantizar que los procesos de investigación sean imparciales y transparentes. "Nuestro compromiso es con la democracia y con la seguridad de quienes la hacen posible", concluyó Sheinbaum.
El caso de Grecia Quiroz ha reavivado el debate sobre la violencia política de género en México, un fenómeno que organizaciones de la sociedad civil consideran aún subregistrado y que exige respuestas contundentes por parte de las instituciones del Estado.