SRE autoriza nombramientos de cónsules honorarios de EE. UU., Alemania y Polonia

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La Secretaría de Relaciones Exteriores aprobó los nombramientos de Heather Ellen Andersen Cayer en Playa del Carmen, Bernd Rohde Oberheide en León y Luis Miguel Krasovsky Ransom en Tijuana, tras su publicación en el Diario Oficial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/03/2026 05:10 PM.
En México y editada el 31/03/2026 05:08 PM.