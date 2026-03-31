SRE autoriza nombramientos de cónsules honorarios de EE. UU., Alemania y Polonia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer, mediante el Diario Oficial de la Federación, la autorización de tres cónsules honorarios de países aliados: Estados Unidos, Alemania y Polonia.
Heather Ellen Andersen Cayer, cuyo nombramiento original data de 2022, continuará ejerciendo como cónsul honorario de EE. UU. en la ciudad de Playa del Carmen, con circunscripción consular en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Para Alemania, la SRE aprobó a Bernd Rohde Oberheide como cónsul honorario en la ciudad de León de los Aldama, cubriendo los estados de Aguascalientes y Guanajuato.
Finalmente, Luis Miguel Krasovsky Ransom recibió la autorización para desempeñarse como cónsul honorario de Polonia en Tijuana, con jurisdicción en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.
Estos nombramientos se publican una semana después de que la cancillería revocara la autorización definitiva otorgada al cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, Martín Camarena Obeso, tras la identificación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. de su vinculación con Ornitorrinco Inmobiliaria, empresa sancionada por presunto fraude ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante esquemas de tiempos compartidos.