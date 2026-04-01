Rafael Marín renuncia como director de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM)

Rafael Marín Mollinedo presentó su renuncia como director de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), cargo que ocupaba desde febrero de 2025. La decisión, anunciada mediante un comunicado oficial, será efectiva a partir del 15 de abril de 2026, fecha en la que la autoridad aduanera designará a su sucesor.
Marín, economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en la administración pública federal, desempeñándose en áreas clave como Hacienda, Infraestructura, Comercio Exterior y Relaciones Multilaterales. Su nombramiento original a la ANAN se dio en diciembre de 2022, y volvió a asumir la dirección en 2025, impulsando una agenda centrada en la modernización del sistema aduanero, el fortalecimiento del control fiscal y la consolidación de las aduanas como pilar estratégico del desarrollo económico nacional.
Durante su gestión, Marín lideró la implementación de plataformas digitales para la declaración y el despacho de mercancías, reduciendo los tiempos de trámite en un 30 % y aumentando la recaudación fiscal en un 12 % respecto al año anterior. Asimismo, promovió la cooperación con organismos internacionales para combatir el contrabando y mejorar la seguridad en los puertos y fronteras.
En el comunicado de renuncia, Marín señaló que su decisión responde a “motivos personales y profesionales” y agradeció a los servidores públicos y a los sectores productivos que colaboraron en los proyectos de transformación aduanera. No se especificaron desacuerdos internos ni presiones externas.
El presidente de la República, a través de su oficina de prensa, manifestó su reconocimiento al trabajo de Marín y aseguró que la continuidad de la agenda de modernización será una prioridad para el próximo titular de la ANAM.
Analistas del sector consideran que la salida de Marín podría generar una pausa en algunos de los proyectos en curso, pero también abre la posibilidad de nuevas estrategias bajo la dirección que asuma la agencia. Se espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presente una lista de candidatos potenciales en los próximos días.
La noticia está en desarrollo y se actualizará conforme se conozcan más detalles sobre el proceso de transición y los planes futuros de la ANAM.