Rafael Marín renuncia como director de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM)

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El economista Rafael Marín Mollinedo, con más de 40 años de experiencia en la administración pública, presentó su renuncia al cargo de director de la ANAM, tras haber liderado la modernización del sistema aduanero desde febrero de 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/04/2026 03:01 PM.
En México y editada el 01/04/2026 02:53 PM.