México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas y lo califica de tendencioso

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado oficial en el que rechaza rotundamente el informe elaborado por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas en México, calificándolo de "tendencioso" y "sesgado".
Según el comunicado, el documento de la ONU no incorpora las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno mexicano, lo que, a juicio del SRE, invalida la veracidad de sus conclusiones. Además, se señala que los argumentos del informe no coinciden con la propia definición de desaparición forzada establecida por la ONU.
El SRE subrayó los avances institucionales logrados desde 2019, y destacó que, a partir de 2025, se implementaron medidas concretas para prevenir y sancionar este delito, entre ellas la creación de la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas y la modernización de los registros de personas desaparecidas.
En respuesta, el Comité de la ONU ha reiterado la importancia de sus hallazgos y ha invitado al Gobierno mexicano a colaborar de manera constructiva para mejorar la protección de los derechos humanos. No obstante, el gobierno de México mantiene su postura, argumentando que el informe no refleja la realidad actual ni los esfuerzos realizados por las autoridades.
El debate se inserta en un contexto de creciente presión internacional para que México fortalezca sus mecanismos de investigación y reparación a las víctimas de desapariciones forzadas, un tema que sigue siendo objeto de escrutinio tanto por organizaciones de la sociedad civil como por organismos multilaterales.