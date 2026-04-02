México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas y lo califica de tendencioso

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desestima el informe del Comité de la ONU que documenta desapariciones forzadas en México, alegando sesgo y falta de consideración a los avances institucionales del país desde 2019, particularmente desde 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/04/2026 10:58 AM.
En México y editada el 02/04/2026 10:58 AM.