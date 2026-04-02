Domingo de Ramos reúne al mundo en una muestra global de fe y tradición

Con la llegada del Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa —el periodo central del calendario cristiano que culmina en el Domingo de Pascua—, millones de fieles alrededor del mundo participaron en celebraciones litúrgicas que combinan simbolismo, tradición y manifestaciones culturales. Esta jornada conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, evocada mediante procesiones y la bendición de palmas, signo de fe y renovación espiritual.
América Latina y el CaribeEn ciudades de Panamá, Venezuela y Perú, miles de creyentes acudieron a misas y procesiones multitudinarias, portando palmas y entonando cantos religiosos. Estas celebraciones reflejan una fuerte participación comunitaria y mantienen vivas tradiciones centenarias. En Asunción, Paraguay, destacó la representación del Viacrucis dentro de la prisión de Tacumbú, donde personas privadas de la libertad recrearon la Pasión de Cristo como expresión de fe y reinserción social.
EuropaEn el sur de España, las procesiones de Semana Santa volvieron a mostrar su riqueza simbólica y organización, con hermandades que recorren las calles en actos de gran arraigo cultural. La participación de penitentes ataviados con trajes tradicionales evidencia la continuidad de una de las expresiones religiosas más representativas del continente, reconocida incluso como atractivo turístico en diversas localidades.
VaticanoEn la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV presidió la misa de Domingo de Ramos, donde bendijo las palmas y ofreció una homilía centrada en la paz y la no violencia, en un contexto internacional marcado por conflictos. Su mensaje subrayó el carácter espiritual de la Semana Santa como tiempo de reflexión y reconciliación.
Asia y ÁfricaEn ciudades como Hyderabad, India, y Minna, Nigeria, los fieles participaron en procesiones y celebraciones litúrgicas similares, reafirmando el carácter universal del rito. En algunos países, como Siria, incluso se implementaron medidas especiales de seguridad para garantizar el desarrollo de las ceremonias religiosas, lo que evidencia tanto la relevancia como los desafíos de estas celebraciones en contextos complejos.En conjunto, estas expresiones reflejan cómo la Semana Santa trasciende fronteras geográficas y culturales, consolidándose como una de las manifestaciones religiosas más significativas a nivel global, donde la fe, la tradición y la identidad colectiva convergen en una misma conmemoración.