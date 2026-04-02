Domingo de Ramos reúne al mundo en una muestra global de fe y tradición

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El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, una de las celebraciones más importantes del cristianismo, conmemorando la entrada de Jesús en Jerusalén. En distintos países de América, Europa, Asia y África, miles de fieles participan en procesiones, misas y actos simbólicos que reflejan la vigencia de esta tradición. Más allá de las diferencias culturales, estas manifestaciones evidencian el carácter universal de la fe y su capacidad de unir comunidades en torno a un mismo significado espiritual.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/04/2026 01:47 PM.
En México y editada el 02/04/2026 01:46 PM.