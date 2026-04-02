Senado inicia proceso de ratificación de Roberto Velasco como titular de la SRE

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La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que la Cámara Alta recibirá la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para ratificar a Roberto Velasco Álvarez como nuevo secretario de Relaciones Exteriores. El trámite se realizará conforme al marco constitucional y legal, y cuenta con el respaldo anticipado del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/04/2026 09:45 AM.
En México y editada el 02/04/2026 09:34 AM.