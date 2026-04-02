Senado inicia proceso de ratificación de Roberto Velasco como titular de la SRE

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció que la Cámara Alta está preparada para recibir la solicitud enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el fin de iniciar de inmediato el proceso de ratificación de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El procedimiento se llevará a cabo respetando el marco constitucional y legal, marcando la ruta institucional que seguirá el relevo en la diplomacia mexicana.
El anuncio se produce tras la salida del anterior secretario, Juan Ramón de la Fuente, a quien los legisladores reconocieron su gestión y le desearon pronta recuperación. En este contexto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, expresó su respaldo anticipado a Velasco, anticipando una aprobación sin mayores resistencias.
Mier subrayó el perfil técnico de Velasco y recordó su colaboración directa con el entonces subsecretario durante negociaciones en Washington, enfocadas en proteger el flujo de remesas, un tema sensible en la relación bilateral con Estados Unidos.
Según Castillo, en los próximos días el Senado recibirá formalmente la solicitud de ratificación para su análisis en comisiones y posterior votación en el Pleno. El proceso incluirá la revisión de la hoja de vida del candidato, la evaluación de su desempeño previo y la discusión de su visión estratégica para la política exterior del país.
Paralelamente, el Senado también recibió otra propuesta del Ejecutivo: la designación de Alfredo Federico Navarrete Martínez como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta 2029.
El Senado, como órgano de representación federal, tiene la responsabilidad de garantizar que los nombramientos al gabinete cumplan con los requisitos de idoneidad, experiencia y alineación con los intereses nacionales, asegurando la continuidad y eficacia de la política exterior mexicana.