Ignacio Mier arremete contra la ONU por informe sobre desapariciones forzadas en México

El senador de Morena Ignacio Mier Velazco utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para denunciar el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, calificándolo de “miopía alarmante”, “inaceptable”, “tendencioso” e “injerencista”. Su mensaje coincidió con la Semana Santa, periodo en que muchos legisladores permanecen activos en redes para respaldar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El informe de la ONU, emitido bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, señala indicios de prácticas sistemáticas de desapariciones en México y solicita al Estado mexicano cooperación técnica, financiera y forense para esclarecer los casos y posibles nexos con el crimen organizado.
En respuesta, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) acusó al Comité de “falta de rigor jurídico”, argumentando que el organismo omitió los esfuerzos institucionales presentados por el gobierno el 27 de marzo y rechazó revisar la información actualizada ofrecida por México antes de publicar su resolución. Según la SEGOB, el dictamen se centra en hechos de administraciones pasadas y en cuatro entidades específicas, sin reconocer los cambios implementados bajo la actual gestión.
Mier también criticó la supuesta “silenciosa complicidad” de la ONU ante tragedias internacionales como Gaza, Ucrania y Líbano, exigiendo menos retórica tendenciosa y mayor coherencia con la paz mundial.
El Comité, sin embargo, reconoció en sus párrafos 117 y 118 que no existen indicios fundados de una política federal orientada a cometer ataques sistemáticos contra la población civil, lo que la SEGOB interpreta como evidencia de una realidad distinta a la descrita en el informe.
Organizaciones de búsqueda, activistas y especialistas continúan cuestionando la postura del gobierno, señalando que persisten casos de desapariciones forzadas y exigiendo mayor transparencia y acción concreta.