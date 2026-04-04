Ignacio Mier arremete contra la ONU por informe sobre desapariciones forzadas en México

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El senador de Morena Ignacio Mier Velazco calificó de “miopía alarmante” al informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México, acusándolo de tendencioso e injerencista, mientras la Secretaría de Gobernación lo tacha de parcial y omite los avances del gobierno de Sheinbaum.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/04/2026 07:43 AM.
En México y editada el 04/04/2026 08:49 AM.