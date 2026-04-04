Operativo de limpieza de hidrocarburos avanza en 48 playas del Golfo de México

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El despliegue conjunto de autoridades federales, estatales y municipales ha restaurado la normalidad en 32 de las 48 playas afectadas, movilizando a más de 3,000 personas, 25 buques y 9 aeronaves para recolectar 889.4 toneladas de hidrocarburos y proteger la fauna marina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/04/2026 07:44 AM.
En México y editada el 04/04/2026 08:13 AM.