Sheinbaum afirma que AIFA registró más de mil vuelos y 164 mil pasajeros en Semana Santa 2026

La mandataria, Claudia Sheinbaum, informó que durante la Semana Santa 2026 el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registró 1 233 vuelos y atendió a 164 525 pasajeros, según datos oficiales de la autoridad aeroportuaria. Para respaldar la cifra, compartió en su cuenta de X (Twitter) un video grabado el domingo al mediodía que muestra la actividad en pasillos, salas de espera y puntos de abordaje.
El anuncio provocó reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios aplaudieron el desempeño del nuevo aeropuerto, varios opositores cuestionaron la veracidad de las imágenes, alegando que podrían haber sido generadas mediante inteligencia artificial para crear la impresión de una operación a plena capacidad.
El diputado del PAN, Federico Döring, visitó el AIFA y difundió en sus redes videos que, según él, demuestran la “casi total vacancia” de los mostradores de aerolíneas, la puerta de salidas nacionales y el estacionamiento, comparándola con la baja participación electoral en Aguascalientes. Döring sostuvo que la presidenta “mintió otra vez” sobre la supuesta ocupación del aeropuerto.
En contraste, Sheinbaum recordó que el 21 de marzo el AIFA cumplió cuatro años de operaciones y que, en total, ha transportado a 18 millones de viajeros desde su inauguración. Un día antes, el 1 de abril, la presidenta había declarado que el aeropuerto “va muy bien” y que cada vez transporta más pasajeros.
El debate sobre la capacidad real del AIFA se inserta en un contexto político más amplio, donde la gestión del nuevo aeropuerto es un tema recurrente entre el gobierno de la Ciudad de México y la oposición federal.