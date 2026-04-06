Sheinbaum afirma que AIFA registró más de mil vuelos y 164 mil pasajeros en Semana Santa 2026

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, de lunes a domingo de Semana Santa, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) operó 1 233 vuelos y atendió a 164 525 pasajeros. El mensaje, difundido en redes sociales con un video de la terminal, generó polémica: opositores acusan el uso de inteligencia artificial y señalan la escasa ocupación de mostradores y áreas de abordaje.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 08:19 AM.
En México y editada el 06/04/2026 09:07 AM.