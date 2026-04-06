Cámara de Diputados publica lista definitiva de 369 aspirantes a consejerías del INE

La Cámara de Diputados, a través de su Comité Técnico de Evaluación, dio a conocer el 6 de abril de 2026 la lista definitiva de 369 personas que cumplen con los requisitos constitucionales y legales para postularse a tres consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). La publicación se realizó al concluir la etapa de revisión de registros, considerada uno de los filtros más relevantes del proceso de selección.
Durante la revisión documental, el Comité canceló 35 folios por incumplir los requisitos establecidos en la convocatoria y registró un caso de declinación voluntaria. Además, se detectaron inconsistencias en varios expedientes, lo que dio lugar a un proceso de prevención para que los aspirantes corrigieran la documentación. Un total de 81 personas no subsanaron las observaciones en el plazo fijado y fueron excluidas del proceso.
Los 369 aspirantes, que deberán presentarse el 6 de abril a la evaluación de conocimientos (segunda fase de selección), provienen de diversos sectores: funcionarios públicos, académicos, abogados, exautoridades electorales y representantes de la sociedad civil. También se incluyen integrantes o exintegrantes del propio INE y personas vinculadas a administraciones públicas recientes.
El proceso ha sido influido por resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó modificar criterios de elegibilidad, eliminando restricciones relacionadas con candidaturas previas, particularmente para quienes participaron en procesos de elección de personas juzgadoras. El TEPJF también instruyó una mayor difusión de los ajustes para garantizar equidad y transparencia.
Las etapas restantes del proceso se desarrollarán durante el mes de abril, culminando con la designación definitiva por la Cámara de Diputados. Las tres personas seleccionadas ocuparán las consejerías del INE por un periodo de nueve años, sustituyendo a los consejeros que concluyen su encargo.