Cámara de Diputados publica lista definitiva de 369 aspirantes a consejerías del INE

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El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados aprobó la lista final de 369 candidatos que cumplen los requisitos constitucionales y legales para competir por tres consejerías del Consejo General del INE, tras eliminar 35 folios y 81 aspirantes que no subsanaron observaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 08:19 AM.
En México y editada el 06/04/2026 09:10 AM.