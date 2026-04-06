Presentan examen de conocimientos los aspirantes al Consejo General del INE en San Lázaro

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369 candidatos cumplieron los requisitos constitucionales y realizaron un examen de 100 preguntas en el Palacio de San Lázaro; el proceso avanza a la fase de idoneidad con publicación de resultados prevista para el 9 de abril.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 02:50 PM.
En México y editada el 06/04/2026 03:08 PM.