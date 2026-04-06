Presentan examen de conocimientos los aspirantes al Consejo General del INE en San Lázaro

En el Palacio de San Lázaro, el Comité Técnico de Evaluación del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió a los 369 aspirantes que cumplen los requisitos constitucionales y legales para ocupar las tres consejerías vacantes del Consejo General del INE, periodo 2026‑2035.
Los candidatos respondieron, en un plazo máximo de dos horas, un examen de cien preguntas de opción múltiple que abarcó materia constitucional, gubernamental, electoral, derechos humanos, perspectiva de género, fiscalización, sistema de gobierno y partidos políticos, instituciones y procedimientos electorales, así como historia electoral del México contemporáneo.
Entre los aspirantes se encontraban consejeros de organismos electorales locales, magistrados de tribunales electorales y funcionarios del propio INE, entre ellos la consejera presidenta Guadalupe Taddei. El primer candidato en concluir el examen fue Hidalgo Victoria Maldonado, de Yucatán, con treinta años de experiencia en el antiguo IFE y en el INE.
Al término de la prueba, varios participantes negaron la existencia de “dados cargados”. Flavio Cienfuegos, ex asesor de Taddei, afirmó que su relación con la consejera ha sido estrictamente profesional y que la competencia es “muy reñida”. Por su parte, Cecilia Calderón, directora de Seguridad y Control Informático del INE, resaltó que los futuros consejeros deben poseer un perfil orientado a cambios estructurales y conocimientos técnicos especializados.
El presidente del Instituto Electoral de Baja California, Luis Alberto Hernández, desmintió acusaciones de favoritismo y señaló que el examen estuvo “muy cargadito” en materia de fiscalización, requisito indispensable para garantizar la integridad de los procesos electorales. Hernán González, consejero del Instituto Electoral de Tabasco, también expresó su total confianza en la transparencia del proceso.
De los 369 aspirantes, el Comité Técnico de Evaluación eliminó a 34 candidatos por estar vinculados a dirigencias partidistas o por no presentar la documentación requerida (títulos profesionales, credenciales de elector, entre otros). El resto quedó en la lista definitiva, de la cual 21 se autoadscribieron a grupos vulnerables (indígenas, afromexicanos, migrantes, LGBTTTIQA+, personas con discapacidad y adultos mayores).
La siguiente fase, la evaluación específica de la idoneidad, seleccionará al 50 % de los aspirantes con mayor puntaje, garantizando la paridad de género. El listado definitivo se publicará a más tardar el 9 de abril.
Entre los nombres destacados que presentaron el examen se encuentran Roberto Félix López (encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral), Sara Pérez Rojas (asesora de la consejera presidenta), Patricia Avendaño (presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México) y Bernardo Valle Monroy (ex consejero electoral y colaborador de la Comisión Presidencial para la Reforma).