Jubilados de Pemex piden revisar reforma de pensiones y evitar retroactividad en derechos

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Las Asociaciones de Jubilados de confianza de Pemex instan a los legisladores a actuar con sensibilidad y responsabilidad histórica, advirtiendo que la reforma a pensiones podría ser retroactiva, generar incertidumbre jurídica y vulnerar datos personales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 08:25 AM.
En México y editada el 06/04/2026 08:58 AM.