Organizaciones rechazan paro de ANTAC y piden diálogo ante crisis del transporte

El paro nacional que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) ha programado para el 6 de abril, una amplia coalición de organizaciones del sector del transporte y de la agroindustria emitió comunicados en los que se deslinda de la convocatoria y rechaza los bloqueos carreteros.
En un pronunciamiento conjunto declararon: “las organizaciones que integran este pronunciamiento (…) no formamos parte de dicha iniciativa” y advirtieron sobre los posibles efectos negativos de un paro en la economía nacional, señalando que cualquier interrupción en las carreteras impacta directamente en el comercio, los servicios y el acceso a bienes básicos.
INDECO prioriza el derecho de libre tránsito y la entrega de mercancías, descartando participar en movilizaciones que puedan afectar la vida diaria del país. Por su parte, HAMOTAC se deslindó del paro, asegurando que la convocatoria “no representa al transporte organizado nacional” y reiteró su preferencia por mecanismos formales de diálogo.
La ANTAC también criticó que se privilegie la relación con autoridades sobre la defensa del gremio, en un contexto donde, según la organización, continúan los robos, extorsiones y homicidios en carreteras.