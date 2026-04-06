Organizaciones rechazan paro de ANTAC y piden diálogo ante crisis del transporte

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A horas del paro nacional convocado por la ANTAC para el 6 de abril, la mayoría de las cámaras y asociaciones del transporte y de la agroindustria se deslindan de la medida, abogando por el diálogo institucional, mientras la propia ANTAC justifica la convocatoria como respuesta a problemas estructurales del sector.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 08:18 AM.
En México y editada el 06/04/2026 08:44 AM.