SAT afirma que 66 de cada 100 trámites de RFC y e.firma se concluyen el mismo día

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este 5 de abril que 66 de cada 100 trámites de inscripción de empresas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y de generación de e.firma se concluyen el mismo día, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos.
Durante el último año, el SAT registró más de 76,000 empresas en el RFC. Entre enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026, se ofrecieron 225,000 espacios para agendar citas de e.firma empresarial; de ellos, 191,900 fueron ocupados, lo que representa una ocupación del 85 %. En total, el 71 % de los trámites fueron atendidos en menos de cinco días, y 191,100 empresas completaron el procedimiento dentro de ese plazo.
Los motivos más frecuentes por los que un trámite no se concreta en la primera visita son inconsistencias en el acta constitutiva o la falta de comprobante de domicilio. Para la inscripción es indispensable contar con cita y presentar: documento constitutivo protocolizado, comprobante de domicilio a nombre de la persona moral o de un socio, instrumento que avale la representación legal e identificación oficial vigente del representante legal. En el caso de la e.firma empresarial, se requiere una USB nueva y un poder general para actos de administración o dominio.
El SAT reiteró la importancia de reunir la documentación previa para completar los trámites en una sola visita y así agilizar la formalización de las empresas.
Paralelamente, la autoridad fiscal emitió una alerta sobre la circulación de noticias falsas relacionadas con procedimientos fiscales. Entre los rumores detectados se encuentran supuestas visitas sorpresa a domicilios, bloqueos masivos de cuentas bancarias y la existencia de un “departamento de ventas” de automóviles dentro del SAT. La entidad negó categóricamente dichos señalamientos, aclarando que no existen inspecciones sin fundamento, bloqueos indiscriminados ni dependencias dedicadas a la venta de vehículos.
El SAT subrayó que la difusión de información no oficial puede generar pánico injustificado y decisiones económicas precipitadas. Por ello, cualquier modificación o medida fiscal será comunicada exclusivamente a través de los canales institucionales, como el Diario Oficial de la Federación y los portales digitales del propio organismo.