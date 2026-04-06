SAT afirma que 66 de cada 100 trámites de RFC y e.firma se concluyen el mismo día

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El Servicio de Administración Tributaria reportó que dos tercios de los trámites de inscripción al RFC y generación de e.firma se completan en la primera visita, siempre que se cumplan los requisitos, y advierte sobre la proliferación de noticias falsas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 08:17 AM.
En México y editada el 06/04/2026 08:34 AM.