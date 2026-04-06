Suprema Corte de Justicia de la Nación avala congelar cuentas sin orden judicial

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear cuentas bancarias sin autorización previa de un juez, siempre que existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, estableciendo garantías de defensa para los afectados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 02:52 PM.
En México y editada el 06/04/2026 03:01 PM.