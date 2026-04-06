Segob reporta 11 bloqueos en 9 estados y reitera llamado al diálogo

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La Secretaría de Gobernación informó que 575 personas, entre transportistas y agricultores, realizaron 11 bloqueos en nueve entidades. Rosa Icela Rodríguez reiteró la invitación al diálogo y señaló que no existen motivaciones políticas detrás de las protestas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 02:01 PM.
En México y editada el 06/04/2026 02:22 PM.