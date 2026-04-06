Segob reporta 11 bloqueos en 9 estados y reitera llamado al diálogo

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, en los últimos días, se registraron 11 bloqueos en carreteras de nueve estados de la República, con la participación de 575 manifestantes pertenecientes a la Asociación Nacional de Transportistas y al Frente Nacional para el Rescate del Campo.
En una conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró su llamado al diálogo y subrayó que no hay razón para cerrar las vialidades, pues el gobierno ha atendido y dado seguimiento al pliego petitorio de ambas organizaciones.
Según la funcionaria, la Segob no percibe motivaciones políticas en las manifestaciones. Sin embargo, reconoció que resulta incierto el porqué de la movilización, ya que los grupos han mantenido mesas de trabajo constantes con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Oficina de la Presidencia de la República.
Los estados donde se registraron los bloqueos fueron: Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En cuanto a la respuesta del gobierno, la autoridad explicó que a los productores agrícolas se les ha atendido mediante 27 reuniones (17 presenciales en la CDMX, 6 en los estados y 4 virtuales). A los transportistas se les han cumplido 20 de los 29 puntos de su pliego, centrados principalmente en mejorar la seguridad vial.
Los puntos pendientes incluyen la exclusión de granos básicos del T‑MEC y, en materia de seguridad, la eliminación de retenes en carreteras.
Rosa Icela Rodríguez concluyó la conferencia reiterando la disposición del Ejecutivo para seguir dialogando y buscar soluciones que eviten nuevas interrupciones en la movilidad nacional.