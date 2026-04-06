Claudia Sheinbaum supera a sus predecesores con 84 % de iniciativas aprobadas en el Congreso

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En sus primeros 18 meses de gobierno, la presidenta mexicana logró que 63 de 75 propuestas legislativas (84 %) fueran aprobadas por ambas cámaras, cifra que supera a la de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 08:23 AM.
En México y editada el 06/04/2026 08:46 AM.