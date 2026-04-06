Claudia Sheinbaum defiende apoyos al campo y llama al diálogo ante protestas

Durante la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se abordó la creciente ola de bloqueos y protestas de transportistas y productores agrícolas. La mandataria subrayó que, desde noviembre, el gobierno federal ha destinado alrededor de 4 mil millones de pesos en apoyos directos a 45 mil productores, sin intermediarios, para mitigar la caída de precios de granos como maíz, frijol, sorgo y trigo, cuya baja se debe a una mayor oferta internacional.
Sheinbaum explicó que se han establecido mesas de diálogo abiertas y acuerdos en proceso con compradores y gobiernos estatales, con el objetivo de priorizar la compra de cosechas nacionales antes de recurrir a importaciones. Además, destacó que la Secretaría de Gobernación mantiene una vigilancia constante de las demandas de los transportistas, que incluyen trámites administrativos, licencias y problemas de seguridad en carreteras, los cuales, según la presidenta, ya han sido atendidos por la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
La presidenta cuestionó la necesidad de las movilizaciones, señalando que “la puerta está abierta para el diálogo permanente” y que “no hay motivos para suspender las negociaciones”. Reconoció que existen sectores minoritarios que no están de acuerdo con los acuerdos alcanzados, pero enfatizó que la mayoría de los agricultores y transportistas están recibiendo apoyo y atención.
En caso de que las protestas continúen, Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Gobernación seguirá dando seguimiento a los planteamientos, mientras el gobierno mantiene su compromiso de atender las demandas y garantizar la seguridad en las rutas de transporte.