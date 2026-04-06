Claudia Sheinbaum defiende apoyos al campo y llama al diálogo ante protestas

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En la mañana del 6 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que existen canales de diálogo permanentes con transportistas y productores agrícolas, y señaló que los apoyos de 4 mil millones de pesos ya benefician a 45 mil agricultores, por lo que no hay razón para protestas masivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 09:25 AM.
En México y editada el 06/04/2026 09:47 AM.