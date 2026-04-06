Claudia Sheinbaum ve sin avances relación con Perú y pide voluntad para diálogo

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el presidente electo de Perú, José María Balcázar, no ha demostrado disposición alguna para restablecer la relación diplomática entre ambos países, la cual quedó interrumpida en noviembre del año pasado tras la decisión del gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez.
Sheinbaum subrayó que, pese a la ruptura oficial de los canales diplomáticos, la relación con el pueblo peruano permanecerá siempre vigente y basada en la amistad y el respeto mutuo. "Nuestro vínculo con el pueblo peruano sigue intacto; la diplomacia es una herramienta que puede y debe ser reactivada cuando haya voluntad política", afirmó la mandataria.
La presidenta también reiteró la postura del Ejecutivo Federal respecto al expresidente peruano Pedro Castillo, a quien describió como "inocente" de los cargos que se le imputan, y recordó que recientemente sostuvo una reunión con el abogado del exmandatario, Guido Croxatto, para dialogar sobre el caso y explorar vías de cooperación jurídica.
El gobierno mexicano mantiene su posición de apoyo a los derechos humanos y al debido proceso, mientras espera que la nueva administración peruana abra un espacio de diálogo que permita la normalización de las relaciones bilaterales.