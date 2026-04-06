Claudia Sheinbaum ve sin avances relación con Perú y pide voluntad para diálogo

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Claudia Sheinbaum señaló que José María Balcázar, recién electo presidente de Perú, no ha manifestado voluntad de normalizar los lazos con México tras el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, y reiteró el compromiso de México con el pueblo peruano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 02:01 PM.
En México y editada el 06/04/2026 02:30 PM.