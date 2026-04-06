Claudia Sheinbaum impulsa plan para digitalizar pagos y ampliar crédito a pymes

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una agenda conjunta con Hacienda, Banxico, el SAT y la banca comercial que busca reducir el efectivo, incorporar a la informalidad al sistema financiero y ampliar el crédito a micro‑y pequeñas empresas, tomando como modelo la revolución de pagos digitales de la India.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/04/2026 10:12 AM.
En México y editada el 06/04/2026 10:26 AM.