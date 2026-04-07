ONU defiende informe sobre desapariciones en México y rechaza críticas del gobierno

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El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, respondió a las acusaciones del gobierno mexicano, precisando que el informe abarca la evolución del fenómeno desde 2012 y no se limita a administraciones pasadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/04/2026 08:08 AM.
En México y editada el 07/04/2026 09:55 AM.