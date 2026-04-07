Paro nacional de transportistas y campesinos deja bloqueos en 9 estados del país

El paro nacional convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) comenzó este 6 de abril con movilizaciones reportadas en 20 estados de la República, bajo la premisa de defender al transporte de carga y al sector agrícola.
Mientras los grupos organizadores aseguran una presencia amplia en el territorio, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, hasta el momento, se han registrado 11 bloqueos —totales y parciales— en nueve estados: Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
ANTAC y FNRCM describen la protesta como una “jornada nacional de lucha” pacífica, orientada a presionar por soluciones reales a la inseguridad en carreteras, el alza del diésel, peajes y otros costos que erosionan la rentabilidad del transporte. En el sector agrícola, los productores denuncian el encarecimiento de insumos, la falta de apoyos, la competencia de importaciones y la ausencia de precios de garantía para productos básicos como maíz y trigo.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, sostuvo que el Gobierno federal ha atendido la mayoría de las demandas y llamó a los manifestantes a privilegiar el diálogo, asegurando que no existen motivos para las movilizaciones. Sin embargo, los convocantes reiteran que persiste un rezago estructural que requiere compromisos concretos y verificables.
Las organizaciones prevén concentraciones y bloqueos en vialidades clave, incluidos entronques estratégicos del Bajío, el norte y occidente del país, así como accesos fronterizos. El desarrollo de las movilizaciones y la posibilidad de acuerdos dependerán de la apertura al diálogo en los próximos días, en un contexto donde el transporte de carga y la producción agrícola son pilares del abastecimiento y la economía nacional.