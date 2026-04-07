Paro nacional de transportistas y campesinos deja bloqueos en 9 estados del país

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La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) iniciaron una jornada de protesta el 6 de abril en al menos 20 estados. La Secretaría de Gobernación, sin embargo, confirmó solo 11 bloqueos en nueve entidades. Las organizaciones reclaman seguridad, menores costos operativos y apoyos al campo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/04/2026 08:07 AM.
En México y editada el 07/04/2026 09:37 AM.