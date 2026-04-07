Roberto Velasco revisa agenda exterior ante Cancillería previo a ratificación en Senado

...

El secretario designado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una reunión con el cuerpo directivo de la Cancillería para revisar avances institucionales y prioridades de política exterior, pasos clave antes de su eventual ratificación en el Senado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/04/2026 08:06 AM.
En México y editada el 07/04/2026 09:48 AM.