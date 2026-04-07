Roberto Velasco revisa agenda exterior ante Cancillería previo a ratificación en Senado

En el marco del proceso de ratificación ante el Senado, el secretario designado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sostuvo un diálogo con el cuerpo directivo de la Cancillería. El objetivo del encuentro fue revisar el estado actual de las distintas áreas de la dependencia y dar seguimiento a los avances institucionales.
Durante la reunión se abordaron los temas considerados prioritarios para la política exterior de México, alineados con las directrices establecidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los puntos tratados se encontraban la estrategia de diversificación de socios comerciales, la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional y la coordinación de acciones frente a desafíos migratorios.
El diálogo forma parte de los preparativos rumbo a la eventual ratificación en el Senado, donde se evaluará el perfil y desempeño del funcionario designado. La aprobación del Senado será determinante para que Velasco asuma formalmente el cargo de secretario de Relaciones Exteriores.
Se espera que, una vez ratificado, el nuevo titular impulse la agenda exterior de la administración Sheinbaum, enfocándose en fortalecer la posición de México en foros multilaterales y en la promoción de inversiones estratégicas.