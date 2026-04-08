Diputados declaran constitucional la reforma que elimina las pensiones doradas

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La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 127 constitucional que pone fin a las pensiones millonarias de ex funcionarios, estableciendo un tope del 50 % del salario de la presidenta y generando un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos al erario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/04/2026 05:45 PM.
En México y editada el 08/04/2026 05:39 PM.