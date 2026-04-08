Sheinbaum celebra el alto al fuego entre EE. UU. e Irán y anticipa beneficios para México

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reconoció el alto al fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán, iniciativa propuesta por Pakistán, y destacó sus repercusiones positivas para México, sobre todo por la caída del precio del crudo.
Durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la mandataria, sin responder preguntas, enfatizó que la comunidad internacional anhela paz en Irán y en el resto del Oriente Medio. Sheinbaum señaló que la disminución del precio del petróleo, consecuencia directa del cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, repercutirá en la balanza comercial y en la inflación interna.
El acuerdo se concretó después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, revirtiera sus amenazas de lanzar ataques devastadores contra infraestructura iraní, bajo la condición de que Teherán aceptara el alto al fuego y reabriera el estrecho de Ormuz, vía por la que circula una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz.
Sheinbaum concluyó que el cese de tensiones contribuirá a la estabilidad de los mercados energéticos y permitirá al gobierno mexicano enfocarse en políticas de desarrollo económico y social sin la presión de precios internacionales volátiles.