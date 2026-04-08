Sheinbaum celebra el alto al fuego entre EE. UU. e Irán y anticipa beneficios para México

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Claudia Sheinbaum felicitó el acuerdo de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, impulsado por Pakistán, y subrayó que la reducción del precio del petróleo favorecerá la economía mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/04/2026 05:55 PM.
En México y editada el 08/04/2026 05:46 PM.