Sheinbaum desmiente vínculo entre reunión con BlackRock y anuncio sobre fracking

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó en la conferencia mañanera la hipótesis de que su reunión con BlackRock haya motivado el anuncio de un posible estudio sobre extracción de gas no convencional, subrayando que la iniciativa responde a la soberanía energética y a la necesidad de diversificar el suministro de gas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/04/2026 10:22 AM.
En México y editada el 09/04/2026 01:36 PM.