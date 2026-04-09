SRE inicia investigación por presunta corrupción en la embajada de México en Reino Unido

...

Tras su ratificación, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunció que el Órgano Interno de Control de la Cancillería revisa posibles actos de corrupción en la representación diplomática en Londres, a raíz de denuncias presentadas por la exembajadora Josefa González‑Blanco. Las indagatorias abarcan presuntos desvíos de recursos, simulación de contratos y un clima laboral conflictivo dentro de la embajada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/04/2026 08:03 AM.
En México y editada el 09/04/2026 08:09 AM.