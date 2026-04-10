Roberto Velasco declara la soberanía y la revisión del T‑MEC como ejes de la agenda de la SRE

En un mensaje dirigido a los empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el nuevo titular, Roberto Velasco, estableció la agenda prioritaria de la dependencia: la defensa de la soberanía nacional y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC).
Velasco subrayó que la diplomacia mexicana debe actuar “desde el respeto mutuo y el derecho internacional, no desde la confrontación”. En este sentido, la cancillería buscará fortalecer la apertura comercial del país y diversificar sus vínculos con regiones como Europa y Asia, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la integridad territorial.
El canciller también señaló que asume su cargo en un contexto de profunda reconfiguración del orden internacional, lo que exige una diplomacia “real y sustantiva”. Para lograrlo, la SRE contará con el apoyo del Servicio Exterior Mexicano y de los funcionarios de la dependencia, quienes deberán trabajar en la revisión del T‑MEC para que continúe siendo un motor de desarrollo y crecimiento para México.
En conclusión, la política exterior de la nueva administración se centrará en la construcción de alianzas estratégicas que respeten la soberanía nacional, promuevan la integración comercial y respondan a los retos de un entorno global en transformación.