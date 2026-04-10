Roberto Velasco declara la soberanía y la revisión del T‑MEC como ejes de la agenda de la SRE

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El nuevo canciller, Roberto Velasco, anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores enfocará sus esfuerzos en defender la soberanía nacional, impulsar alianzas basadas en el respeto mutuo y revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) para mantenerlo como motor de desarrollo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/04/2026 09:14 AM.
En México y editada el 10/04/2026 09:25 AM.