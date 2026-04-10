Sheinbaum y Grupo Modelo impulsan transmisión masiva del Mundial 2026

En la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó una nueva alianza estratégica con Grupo Modelo cuyo objetivo es ampliar el alcance del Mundial 2026 en territorio nacional, permitiendo que millones de personas sigan la justa internacional fuera de los estadios.
El plan contempla la instalación de pantallas móviles en las 32 entidades federativas, creando espacios públicos donde aficionados de cualquier comunidad puedan ver los partidos en tiempo real. Con esta medida, el Gobierno federal busca que la experiencia mundialista sea inclusiva, incluso para quienes no pueden costear entradas o servicios privados.
Paralelamente, Grupo Modelo entregará 35 mil licencias oficiales de transmisión a pequeños establecimientos –restaurantes, fondas, bares y comercios locales– y les proveerá equipamiento como pantallas, refrigeradores, mobiliario y televisores. La iniciativa pretende generar un impulso económico directo a estos negocios durante la Copa del Mundo, al atraer a una mayor afluencia de clientes.
Además, la empresa reforzará campañas de venta responsable de bebidas alcohólicas. Se capacitará a vendedores en todo el país para evitar la comercialización a menores de edad y promover prácticas de consumo responsable en los puntos de venta autorizados.
Con esta alianza, autoridades y sector privado buscan no solo potenciar el impacto social y económico del torneo, sino también consolidar a México como un anfitrión comprometido con la inclusión y la responsabilidad social durante el evento deportivo más grande del planeta.