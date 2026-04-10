Sheinbaum y Grupo Modelo impulsan transmisión masiva del Mundial 2026

...

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una alianza con Grupo Modelo para instalar pantallas móviles en las 32 entidades y dotar a 35 mil pequeños negocios de licencias y equipamiento, garantizando el acceso gratuito a los partidos del Mundial 2026 y fomentando consumo responsable.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/04/2026 10:01 AM.
En México y editada el 10/04/2026 11:28 AM.